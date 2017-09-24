Пособие рассказывает о методах противостояния российским военным в современных условиях. В нем 68 страниц с графическими материалами и данными о российской военной технике, которую Россия, предположительно, может использовать в условиях современного военного конфликта. Авторами справочника указаны армия США и входящая в ее командование Группа по асимметричной войне, отмечает "Дождь".
Первостепенное внимание уделено "гибридной войне" как инструменту геополитики России. Нацеленность на смену режимов при поддержке любых средств, в том числе местных сепаратистских группировок, авторы пособия называют современной военной стратегией России. "Новая цель российских военных - это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений", - подчеркивается в докладе.
Авторы пособия предоставили материал на основе анализа "военных компаний" России в Крыму и на юго-востоке Украины. В них, по мнению составителей пособия, участвовали небольшие подразделения Сил специальных операций (ССО). Россия на официальном уровне отвергает вовлеченность в эти конфликты.
В книге говорится, что Россия "наблюдала за трансформацией американской армии" и "хорошо овладела известной в США тактикой" - использованием беспилотников и пилотируемых систем обнаружения объектов противника, а затем их уничтожении с помощью авиации или артиллерии.
Указаны и слабые места российской армии, которые могут быть использованы американскими военными. Это проблемы с логистикой, плохая мотивация у призывников, а также неточная авиация и артиллерия. Кроме того, в справочнике говорится, что Россия испытывает нехватку противовоздушной и электронной боевой техники.
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