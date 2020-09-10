Военные Сербии не примут участия в учениях в Беларуси

Сербия отказалась от участия в военных учениях "Славянское братство - 2020", которые должны были состояться во второй половине сентября на полигоне "Брестский". Об этом в среду, 9 сентября, сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин.

По его словам, Белград подвергся "сильнейшему и незаслуженному" давлению со стороны Брюсселя - руководство Евросоюза настоятельно рекомендовало отказаться от участия в совместных с Россией и Беларусью маневрах. "Нас просили, ставя на кон наше европейское будущее… отказаться от запланированных военных учений с Беларусью", - сказал Вулин. В результате нейтральное государство Сербия замораживает все военные учения с любыми странами на шесть месяцев.

Отношения Белграда и Минска

Сербия и Беларусь сохраняют хорошие двусторонние отношения, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белград с визитом в декабре 2019 года. В то же время Белград стремится войти в состав ЕС и поддержал европейскую критику в отношении прошедших в августе белорусских президентских выборов, не признавая их ни честными, ни свободными. Прибытие сербских военных в Беларусь планировалось на 10-15 сентября. Военные учения "Славянское братство" проводятся ежегодно, в 2019 году они проходили в Сербии.

Массовые акции протеста в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победил Лукашенко с результатом в 80% голосов, продолжаются уже второй месяц. В первые дни были задержаны около 7000 человек, четыре человека погибли.

Президент Сербии был недоволен Марией Захаровой

Ранее, 6 сентября, президент Сербии Александар Вучич резко отозвался о Facebook-посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, назвав его "примитивным и пошлым". Захарова опубликовала фотоколлаж, совместив изображение Вучича во время его переговоров с президентом США Дональдом Трампом с кадром из фильма "Основной инстинкт".

Азербайджан отказался участвовать в российских учениях

Также 6 сентября стало известно, что от участия в военных учениях "Кавказ-2020", планируемых в сентябре на юге России, отказался Азербайджан. Еще раньше это сделала Индия, так что теперь в них примут участие военные только четырех стран: Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.