По его словам, военная авиация США летает в международном воздушном пространстве, к которому, в том числе, относится и территория над Черным морем.

"У нас есть полное право находиться там. Эти полеты будут продолжены", — заявил Маккензи. Кроме того, он подтвердил позицию Госдепартамента США, назвав перехват американского самолета российским истребителем "небезопасным и непрофессиональным" .

Опасное сближение Су-27 и американского самолета-разведчика произошло 29 января над нейтральными водами Черного моря. В российском министерстве обороны заявили, что истребитель вылетел навстречу неопознанной цели, движущейся в сторону границы РФ, и его действия не позволили американскому разведчику пересечь государственную границу. Американская сторона сообщает, что Су-27 приблизился к их самолету на 1,5 метра.