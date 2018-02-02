Несмотря на инцидент с Су-27, США не намерены прекращать полеты своих военных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом заявил на брифинге глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Lėktuvnešis "Carl Vinson" per karines pratybas kovą
© Reuters / Scanpix

По его словам, военная авиация США летает в международном воздушном пространстве, к которому, в том числе, относится и территория над Черным морем.

"У нас есть полное право находиться там. Эти полеты будут продолжены", — заявил Маккензи. Кроме того, он подтвердил позицию Госдепартамента США, назвав перехват американского самолета российским истребителем "небезопасным и непрофессиональным" .

Опасное сближение Су-27 и американского самолета-разведчика произошло 29 января над нейтральными водами Черного моря. В российском министерстве обороны заявили, что истребитель вылетел навстречу неопознанной цели, движущейся в сторону границы РФ, и его действия не позволили американскому разведчику пересечь государственную границу. Американская сторона сообщает, что Су-27 приблизился к их самолету на 1,5 метра.

Deutsche Welle
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