Военные и оппозиция в Судане договорились о переходном правительстве

Военные и альянс "За свободу и перемены" учреждают верховный совет, места в котором будут выделять по ротации.
Sudano protestuotojai ir generolai atnaujino derybas dėl civilinio valdymo
© AFP / Scanpix

В Судане правящий Военный совет и альянс "За свободу и перемены" - коалиция в составе оппозиции и протестных групп - достигли соглашения о формировании совместного правительственного органа на трехлетний переходный период, после которого в стране должны быть проведены выборы. Об этом в ночь на пятницу, 5 июля, заявил посредник на переговорах, представитель Африканского союза в Судане Мохаммед Эль Хасан Велед Лебат.

Стороны договорились учредить верховный совет, места в котором будут занимать по ротации военные и гражданские лица. Кроме того, будет сформировано техническое правительство, оно инициирует независимое расследование инцидентов с применением насилия в ходе подавления протестов в начале июня. В то же время создание законодательного органа, где две трети мест должны были достаться альянсу "За свободу и перемены", пока отложено.

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Свержение президента аль-Башира

В середине июня в результате протестов в Судане погибли свыше 130 демонстрантов.

В апреле военные свергли авторитарного президента страны Омара аль-Башира, правившего Суданом последние 30 лет. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников.

После смены власти в Хартуме начались многотысячные демонстрации с требованием немедленно сформировать гражданское переходное правительство. В середине мая протестующие договорились с военным советом о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство. Однако впоследствии сторонам не удалось достичь единства в вопросе о том, кто возглавит этот орган.

В начале июня военный совет приступил к разгону палаточного лагеря оппозиции в столице страны Хартуме. Оппозиция начала крупномасштабную акцию гражданского неповиновения.

Deutsche Welle
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