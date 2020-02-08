По меньшей мере 12 человек были убиты и неизвестное количество ранено после того, как военнослужащий открыл огонь в районе большого торгового центра в тайском городе Накхонратчасима. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщило издание The Bangkok Post.
Как отмечается, сначала убийца еще на территории своей воинской части застрелил командира и еще двух человек, включая 63-летнюю женщину, после чего скрылся на угнанном автомобиле. Двигаясь по городу, военнослужащий открыл огонь по прохожим. Возможно, в торговом центре он также захватил заложников.
Свои действия преступник транслировал в социальной сети Facebook. Кроме того, он выложил селфи с винтовкой и надписью "Так устал".
Армия и полиция ведут поиск нападавшего.
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