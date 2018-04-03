Глава лаборатории Гари Эткенхед в разговоре с телеканалом подтвердил, что экспертам не удалось найти доказательства версии, согласно которой "Новичок" был произведен в России.

При этом, по его словам, у "Новичка" военное происхождение - его производство можно было организовать только на государственном уровне.

Эткенхед также пояснил, что его лаборатория предоставила все научные выводы по "делу Скрипаля" британскому правительству. После этого кабинет министров, используя и ряд других источников, проанализировал все данные и "пришел к тем выводам, которые были озвучены", добавил он.

В этой связи Эткенхед отметил, что для установления страны происхождения использованного в Солсбери "Новичка" потребовались "другие источники", некоторые из них основаны на данных разведки, к которым есть доступ у правительства.

"Наша задача - предоставить научные доказательства о том, что из себя представляет это нервно-паралитическое вещество. Мы установили его определенное семейство и военное происхождение. Но это уже не наша работа - говорить о том, где оно было произведено", - резюмировал глава лаборатории.

Ранее сообщалось, что именно сотрудники правительственной лаборатории в Портон-Дауне (Dstl) помогли установить, что при атаке на Скрипаля 4 марта использовался нервно-паралитический газ "Новичок".

Газета Financial Times ранее сообщала, что 15 марта министр обороны Великобритании пообещал Dstl выделить дополнительные 48 млн фунтов стерлингов на новые исследования в этой области.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что находящийся в коме после нападения в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль придет в себя. Комментируя "дело Скрипаля", Лавров снова подчеркнул, что у России не могло быть никакого мотива для отравления экс-шпиона, особенно в преддверии президентских выборов 18 марта и чемпионата мира по футболу.

Лавров также напомнил, что по инициативе России 4 апреля пройдет внеочередная сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в связи с которой в МИД РФ подготовили конкретные вопросы как к западным странам, так и к техническому секретариату организации по расследованию отравления в Солсбери.