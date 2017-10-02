Три тысячи из них являются кадровыми военными, заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, по словам Матиоса, в Донбассе находятся две батальонно-тактические группы и одна ротно-тактическая группа. "Батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк, передает newsru.com

Вторая батальонно-тактическая российская группа - 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа - город Новороссийск", - заявил главный военный прокурор. На вооружении данных группировок находится "почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов".

Также на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сепаратистов находятся российская десантно-штурмовая бригада, которая базируется в городе Луганск, 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке и 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области.

Всего в Донбассе находится 650 танков, 1310 боевых бронированных машин, почти 500 стволов артиллерии различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещенная минскими соглашениями), а также почти 260 единиц реактивных систем залпового огня и до 100 единиц зенитно-ракетных комплексов.

Общее количество россиян в Донбассе, по словам Матиоса, составляет 11 тысяч, среди которых три тысячи кадровых военных. "Первый военный корпус, который находится в городе Донецк, ("1 АК ДНР") имеет такую численность: пять бригад, три отдельных полка, восемь отдельных батальонов, две отдельные роты, пять батальонов территориальной обороны, свыше 18 тысяч человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении почти 350 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 пушек, 130 РСЗО", - сообщил он.

"Второй армейский корпус с дислокацией в Луганске ("2 АК ЛНР") - четыре бригады, два отдельных полка, шесть отдельных батальонов, восемь батальонов территориальной обороны, две отдельные роты, 155 танков, 300 боевых бронированных машин, 110 пушек, 40 РСЗО", - добавил глава ВПУ.

В августе текущего года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что, согласно данным украинской разведки, "минимальный уровень регулярных войск России" на Донбассе составляет примерно три тысячи военных.

Позднее Генштаб Украины увеличил эту оценку вдвое, заявив, что на востоке Украины находятся шесть тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил в сентябре в интервью радио "Свобода" спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Напомним, что официально Москва отрицает участие российских военнослужащих в конфликте на востоке Украины. В 2015 году президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе есть люди, которые "решают определенные вопросы".

"Это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска, почувствуйте разницу", - сказал российский президент.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков позднее пояснил, что Путин говорил о воюющих на Донбассе добровольцах.