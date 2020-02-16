"Малые ракеты ударили по базе в Ираке в международной зоне, где размещены войска операции "Непоколебимая решимость". Инцидент произошел 16 февраля в 3:24 (совпадает со временем по Москве). Жертв нет. Ведется расследование", - сообщил представитель коалиции полковник Майлс Каггинс в Twitter.

Агентство Reuters отмечает, что используемая коалицией база находится в непосредственной близости от американского посольства.

В январе американские военные базы попадали под удары сил Ирана. Это произошло после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Коалиция во главе с США подтвердила, что используемую ею базу в Багдаде обстреляли.

Как сообщил официальный представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс, при обстреле никто не пострадал.

"Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты попали в иракскую базу, на которой находятся войска коалиции, в международной зоне [Багдада] 16 февраля в 03:24 утра (совпадает с московским). Потерь нет, ведется расследование", - написал Кэггинс в воскресенье в Twitter.

Других подробностей американский полковник не привел.