Водолазы достали из Балтийского моря бомбы времен Второй мировой войны

В польском городе Колобжег, который находится на берегу Балтийского моря, завершилась операция по поиску бомб времен Второй мировой войны в прибрежных водах. Водолазы и саперы уже покинули пляж с опасным грузом.
Бомба времен Второй мировой войны
© AP / Scanpix

Операция затянулась из-за нахождения в воде очередных объектов, говорит пресс-секретарь 8-й Прибрежной оборонительной флотилии в Свиноуйсьце Яцек Квятковский.

"Мы уже достали все объекты из толщи воды. В ходе финальной стадии операции мы достали три авиационные бомбы, а также два объекта неизвестного происхождения, которые в итоге не оказались авиационными бомбами", - говорит Яцек Квятковский.

В настоящее время опасный груз находится в пути на полигон, где будет взорван. Национальная дорога № 11 была открыта, так же как и пляжи в Колобжеге. Эвакуированные жители уже могут вернуться в свои дома.

РАДИО ПОЛЬША
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