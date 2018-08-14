Операция затянулась из-за нахождения в воде очередных объектов, говорит пресс-секретарь 8-й Прибрежной оборонительной флотилии в Свиноуйсьце Яцек Квятковский.
"Мы уже достали все объекты из толщи воды. В ходе финальной стадии операции мы достали три авиационные бомбы, а также два объекта неизвестного происхождения, которые в итоге не оказались авиационными бомбами", - говорит Яцек Квятковский.
В настоящее время опасный груз находится в пути на полигон, где будет взорван. Национальная дорога № 11 была открыта, так же как и пляжи в Колобжеге. Эвакуированные жители уже могут вернуться в свои дома.
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