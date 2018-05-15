Таким образом, отмечает издание, в бригаде теперь будут работать не три, а всего два человека — только помощники врача.

Пилотный проект, в котором медиков приглашают участвовать на добровольной основе, продолжится до октября.

Если он окажется успешным, планируется в течение трех лет сформировать 45 таких бригад СНМП во всех крупнейших городах, где интенсивность дневных вызовов скорой помощи высока, сообщила глава СНМП Лиене Ципуле.

Работая ночью, медики "скорой" могут заработать больше, хотя вызовов ночью меньше, чем днем. Поэтому с комплектацией дневных бригад у СНМП возникают трудности.