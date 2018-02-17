ЧП произошло вечером в пункте пропуска Берестовица, была предотвращена попытка прорыва транспортного средства на выезд из Республики Беларусь", - сообщает Государственный пограничный комитет страны.
Пограничный наряд обратил внимание на легковой автомобиль, который двигался в направлении пункта пропуска со значительным превышением скорости движения - около 120 км/ч. "Пограничники оперативно приняли меры по недопущению несанкционированного въезда транспортного средства на территорию пункта пропуска и привели в действие средство принудительной остановки", - цитирует сообщение "Интерфакс".
Водитель, игнорируя запрещающий сигнал светофора и требование пограничного наряда об остановке, продолжил движение, совершив наезд на средство принудительной остановки, и сбил закрытый шлагбаум. "В результате автомобиль получил сильные механические повреждения, а водитель - травмы в виде ушибов и ссадин", - проинформировали в ГПК.
Правонарушителем оказался гражданин России 1974 года рождения. "После задержания виновнику происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики оказали нарушителю помощь, от госпитализации он отказался. Однако его отвезли в районную больницу для освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. "Результаты станут известны позднее", - рассказали в пограничном ведомстве.
После этого гражданина РФ поместили в ИВС Гродненской пограничной группы. "По факту покушения на умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием механического транспортного средства возбуждено уголовное дело", - указали пограничники.
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