После взрыва бомбы в центре североирландского города Лондондерри полиция задержала двух человек. Об этом в воскресенье, 20 января, заявили власти Северной Ирландии. Под подозрение попала группировка "Новая Ирландская республиканская армия" (NIRA), передает британское агентство PA со ссылкой на заместителя председателя местной полиции Марка Хамильтона.

"Как и большинство республиканских диссидентских групп в Северной Ирландии NIRA немногочисленна, в значительной мере нерепрезентативна и имеет своей целью привести людей туда, куда они идти не хотят", - указал он.

Кроме того, полиция сообщила, что получила предупреждение перед взрывом накануне. В нем говорилось, что в здании суда на улице Бишоп-стрит заложена бомба. По всей видимости, взорванный автомобиль был незадолго до этого похищен неподалеку от места происшествия, сообщается далее.

"Попытка остановить мирный процесс в Северной Ирландии"

Министр Великобритании по делам Северной Ирландии Карен Брэдли назвала взрыв автомобиля попыткой нанести поражение продолжающемуся на протяжении последних 20 лет мирному процессу. Бывшая глава североирландского правительства Арлин Фостер заявила о "бессмысленном теракте". Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени также полагает, что речь идет о "террористическом характере взрыва автомобиля".

19 января в центре Лондондерри рядом со зданием местного суда был взорван автомобиль. В результате никто не пострадал. Инцидент осудили представители всех политических сил. 85-тысячный Лондондерри находится на северо-востоке Северной Ирландии неподалеку от границы с Ирландией.

На протяжении десятилетий конфликта в Северной Ирландии неоднократно случались взрывы заложенных в автомобили бомб, в результате чего погибли десятки человек. Борьба между католиками и протестантами длится с 1960-х годов. В 1998 году конфликт закончился соглашением, которое обеспечивает, среди прочего, разделение властей между представителями двух конфессий.