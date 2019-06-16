Жители Аргентины, Уругвая, некоторых районов Бразилии, Парагвая и Чили 16 июня остались без электричества из-за масштабного сбоя в энергоснабжении. Об этом сообщают местные энергетические компании и СМИ. Отключения затронули, по приблизительной оценке, не менее 48 миллионов человек.
© G. Zubrickytės nuotr.


Причиной отключений стал сбой в сети аргентинской энергетической компании Edesur, говорится в ее твиттере. Это произошло в районе 7 утра по местному времени (13 часов по Москве). К настоящему времени энергоснабжение начинает постепенно восстанавливаться, утверждает энергетическая компания Уругвая UTE.


В столице Аргентины Буэнос-Айресе было остановлено движение метро и не работают светофоры. Сбой произошел после обрушившегося на город ливня. Пользователи социальных сетей выкладывают также фотографии и видео из обесточенной столицы Уругвая – Монтевидео.


Энергетические компании обещают восстановить подачу электричества в течение дня.

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