Во время стрельбы в Огайо погибли десять человек

Во время стрельбы в американском штате Огайо погибли 10 человек, включая нападавшего, 16 человек были ранены, сообщает местная полиция. Это произошло в баре города Дейтон около 01:00 по местному времени.
Šaudynės Ohajuje
© AFP / Scanpix

Подозреваемого стрелка убила полиция. "Наши офицеры были очень близко к месту, где началась стрельба, смогли быстро отреагировать и взять ситуацию под контроль", – сообщили в полицейском департаменте Дейтона.

О мотивах нападавшего пока неизвестно.

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Šaudynės Ohajuje
Šaudynės Ohajuje
© AFP / Scanpix

За несколько часов до этого в Техасе были убиты 20 человек и 26 ранены во время стрельбы, произошедшей в городе Эль-Пасо у границы с Мексикой.

Подозреваемого задержали. Его мотивы пока что не известны. Версию с несколькими стрелками власти исключили.

Стрельба началась на автостоянке перед универмагом Walmart. По словам очевидцев, на стрелке были брюки-карго и защитные наушники, он передвигался, пританцовывая. В магазин однако он зашел как будто на важное задание.


По количеству убитых и раненых стрельба в Эль-Пасо попадает в число десяти самых массовых убийств в истории Соединенных Штатов.

В минувшее воскресенье массовая стрельба произошла на фестивале на севере Калифорнии. Нападавший убил троих человек, среди которых двое детей, а потом застрелился.

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