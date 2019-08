Во время стрельбы в Огайо погибли десять человек

Подозреваемого стрелка убила полиция. "Наши офицеры были очень близко к месту, где началась стрельба, смогли быстро отреагировать и взять ситуацию под контроль", – сообщили в полицейском департаменте Дейтона.

О мотивах нападавшего пока неизвестно.

At least nine people are dead and 16 people injured in a shooting in Dayton, Ohio, police say. The shooter is dead. https://t.co/auQCJWmRRp pic.twitter.com/UZHuWOeYdm