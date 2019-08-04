Подозреваемого стрелка убила полиция. "Наши офицеры были очень близко к месту, где началась стрельба, смогли быстро отреагировать и взять ситуацию под контроль", – сообщили в полицейском департаменте Дейтона.
О мотивах нападавшего пока неизвестно.
At least nine people are dead and 16 people injured in a shooting in Dayton, Ohio, police say. The shooter is dead. https://t.co/auQCJWmRRp pic.twitter.com/UZHuWOeYdm— CNN Breaking News (@cnnbrk) 4 серпня 2019 р.
За несколько часов до этого в Техасе были убиты 20 человек и 26 ранены во время стрельбы, произошедшей в городе Эль-Пасо у границы с Мексикой.
Подозреваемого задержали. Его мотивы пока что не известны. Версию с несколькими стрелками власти исключили.
Стрельба началась на автостоянке перед универмагом Walmart. По словам очевидцев, на стрелке были брюки-карго и защитные наушники, он передвигался, пританцовывая. В магазин однако он зашел как будто на важное задание.
ABC NEWS SPECIAL REPORT: At least 18 people killed during mass shooting in El Paso, Texas. https://t.co/0amzY5JLXM— ABC News (@ABC) 3 серпня 2019 р.
По количеству убитых и раненых стрельба в Эль-Пасо попадает в число десяти самых массовых убийств в истории Соединенных Штатов.
В минувшее воскресенье массовая стрельба произошла на фестивале на севере Калифорнии. Нападавший убил троих человек, среди которых двое детей, а потом застрелился.
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