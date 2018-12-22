Многотысячные акции протеста, организованные "желтыми жилетами", начались в середине ноября из-за намерения властей страны ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
Глава государства пошел на уступки "желтым жилетам"
10 декабря Макрон выступил с обращением к нации, пообещав повысить минимальную заработную плату на 100 евро. Президент заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Кроме того, оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами, добавил глава государства.
21 декабря Национальное собрание Франции одобрило предложения Макрона участникам массовых протестов. Сенат также выразил согласие с антикризисными мерами французского президента.
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