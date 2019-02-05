В ходе исторического визита в Саудовскую Аравию Папа Римский Франциск призвал положить конец военным конфликтам. "Война не создает ничего кроме нужды, оружие - ничего кроме смерти", - заявил он в понедельник, 4 февраля, выступая на межрелигиозной встрече в Абу-Даби, в которой участвовали около 700 высокопоставленных представителей различных религий, в том числе, ислама, восточнокатолических церквей и иудаизма. "Катастрофические последствия" войн очевидны, в частности, в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии, подчеркнул глава Римско-католической церкви.

"Гонка вооружений, расширение сфер влияния и агрессивная политика в ущерб другим никогда не принесут стабильность", - отметил понтифик. По его словам, представители различных религий должны вместе выступать "против логики вооруженной силы, против монетизации отношений, наращивания военного потенциала на границах, возведения стен, подавления бедных".

"Религиозное насилие оскверняет имя Бога"

Одновременно папа римский решительно раскритиковал религиозное насилие, которое "тяжелым образом оскверняет имя Бога" и "злоупотребляет им для оправдания ненависти и насилия в отношении братьев". "Нет насилия, которое можно оправдать религией", - подчеркнул он далее.

Франциск выступил в защиту свободы религий. Она не ограничивается свободой совершения религиозных обрядов, а заключается в том, чтобы "действительно видеть в другом брата и сестру, сына и дочь того же человечества", отметил он. Кроме того, по словам понтифика, религию нельзя никому навязывать.

Совместное заявление с верховным имамом

В рамках визита в Саудовскую Аравию Франциск подписал совместное соглашение с авторитетным суннитским богословом, верховным имамом каирского исламского университета "Аль-Азхар" Ахмадом аль-Тайибом. Они призвали к солидарности между всеми людьми и соблюдению прав человека, а также осудили ненависть, кровопролитие и насилие, прежде всего терроризм, использующий религию в качестве инструмента.

Одновременно они подчеркнули роль религии в миротворческих процессах. "В этом документе мы берем на себя обязательства и просим тех, кто заправляет международной политикой и экономикой, принимать серьезные усилия для создания культуры толерантности, сосуществования и мира", - указали Франциск и аль-Тайиб.

Поездка Франциска в Абу-Даби стала первым визитом главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров, считающийся колыбелью ислама. Диалог с мусульманами он считает одной из своих главных задач на Папском престоле.