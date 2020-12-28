Во время пандемии выросла активность педофилов в интернете

По словам де Болль, с начала пандемии злоумышленники активнее, чем раньше, ищут в интернете материалы, связанные с сексуальным надругательством над несовершеннолетними.

"При этом преступники пытаются вступить в непосредственный контакт с детьми, которые во время локдауна гораздо больше времени проводят в интернете и делают нередко это без присмотра родителей", — подчеркнула она, добавив, что рост активности педофилов в интернете, зафиксированный Европолом с начала пандемии Covid-19, вызывает у нее большую тревогу.

В марте 2020 года представители Европола уже указывали на рост числа преступлений, связанных с пандемией коронавируса, таких как киберпреступления, мошенничество, кражи и подделки.