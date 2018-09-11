Во время ограбления преступник потерял пистолет и штаны

На опубликованном видео заметно, как грабитель, подойдя к прилавку, выхватил пистолет, но тут же его выронил. Он попытался перепрыгнуть через прилавок, чтобы поднять оружие, но владелец магазина опередила его. Тогда грабитель повернулся и быстро выбежал из магазина, при этом с него спали штаны.
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