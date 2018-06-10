Во время концерта по случаю "Балтийского прайда", который состоялся в рижском Верманском парке, неизвестный мужчина забросал сцену яйцами. Об этом агентству LETA сообщила одна из организаторов мероприятия Кристине Гарина.
© Augustas Didžgalvis

Она объяснила, что в хода концерта в направлении сцены были брошены, как минимум, два яйца, которые попали в техническую аппаратуру. Организаторы не заметили, кто это сделал, поэтому через соцсеть Facebook обратились к посетителям, пригласив отозваться очевидцев инцидента. Организаторы также заявили в полицию о произошедшем.

9 июня в центре Риги прошел "Балтийский прайд" в поддержку прав сексуальных меньшинств. Днем состоялось шествие по улицам Тербатас, Элизабетес и Бривибас, а вечером в Верманском парке — концерт.

По данным организаторов, в мероприятии участвовало около 8000 человек, что на 3000 человек больше, чем на предыдущем прайде, в 2015 году. Мероприятие охраняли несколько нарядов полиции. Противников шествия собралось несколько десятков человек.

В целом шествие прошло без серьезных инцидентов. Самым значительным эпизодом стало бросание в сторону шествия дымовой шашки: мужчина был задержан полицией. Кроме того, другой мужчина угрожал кому-то физической расправой.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Дональд Трамп прилетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур...

Впервые в истории: Трамп отозвал свою подпись под итоговым заявлением G7 (8)

После завершения в Канаде саммита G7 президент США...

Торжества на день рождения Елизаветы II: парад, принцы и первый тюрбан (1)

В Лондоне в честь дня рождения королевы прошла...

Трамп призвал вернуть Россию в "Большую семерку". Что говорят об этом в США? (3)

Призыв Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую...

Подловил момент. Что стоит за этой фотографией на саммите "Большой семерки"? (42)

Автору фотографии удалось в одном снимке передать...

TOP новостей

В парке - праздник, у посольства РФ - память: в сквере Немцова напомнили о демократии (110)

В субботу у посольства России в Вильнюсе была открыта...

Отдыхающие в Паланге россияне: здесь дешевле, но по ночам мешают мотоциклисты (8)

Взморье и Паланга привлекают не только жителей Литвы ,...

В Вильнюсе начал курсировать паром для пешеходов и велосипедистов (1)

Жители Вильнюса и гости столицы летом по выходным...

Мужчина предотвратил возможное несчастье: преследовал пьяного нарушителя (5)

В воскресенье ночью житель Вильнюса сумел...

Погода: жара не спадет, в начале недели ожидается дождь

Хотя в скором времени, возможно, ожидают осадки,...