Она объяснила, что в хода концерта в направлении сцены были брошены, как минимум, два яйца, которые попали в техническую аппаратуру. Организаторы не заметили, кто это сделал, поэтому через соцсеть Facebook обратились к посетителям, пригласив отозваться очевидцев инцидента. Организаторы также заявили в полицию о произошедшем.
9 июня в центре Риги прошел "Балтийский прайд" в поддержку прав сексуальных меньшинств. Днем состоялось шествие по улицам Тербатас, Элизабетес и Бривибас, а вечером в Верманском парке — концерт.
По данным организаторов, в мероприятии участвовало около 8000 человек, что на 3000 человек больше, чем на предыдущем прайде, в 2015 году. Мероприятие охраняли несколько нарядов полиции. Противников шествия собралось несколько десятков человек.
В целом шествие прошло без серьезных инцидентов. Самым значительным эпизодом стало бросание в сторону шествия дымовой шашки: мужчина был задержан полицией. Кроме того, другой мужчина угрожал кому-то физической расправой.
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