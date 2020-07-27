По результатам первых исследований вьетнамских медиков, новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Двое из четверых пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.
Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, в министерстве здравоохранения связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса. До вспышки в Дананге случаи заражения во Вьетнаме не регистрировались в течение более чем трех месяцев.
Как сообщает BBC News, первый из четырех заболевших пришел к врачу с жалобой на симптомы гриппа 27 июля. Ему 57 лет. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ, и врачи оценивают его состояние как критическое. Как он заразился коронавирусом, пока неясно, известно, что он давно не выезжал из Дананга. В его окружении заболевших не выявлено.
Вьетнамское государственное информационное агентство VNA сообщает, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, где в последние дни были обнаружены заболевшие.
Как говорится в коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением коронавируса, которое цитирует ТАСС, с 27 июля в Дананге вводится обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в том числе баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.
Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля - начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны. Посольство РФ в своем Facebook рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой заболевания, а также соблюдать соответствующие профилактические меры и следовать предписаниям местных властей.
Кроме того, в Дананге задержаны несколько подозреваемых в организации нелегального въезда иностранных граждан, в том числе граждан КНР. Задержанных контрабандистов и их "клиентов" помещают в изоляцию на территории учреждений временного содержания и тестируют на коронавирус.
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