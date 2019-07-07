Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 7 июля, успешно прошла операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Для ее проведения в восточной части города эвакуированы около 16,5 тысячи человек, в том числе 25 пациентов одной из больниц, находящиеся в коме. Движение общественного транспорта было остановлено, закрыт зоопарк.
Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 7 июля, успешно прошла операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. В восточной части города были эвакуированы около 16,5 тысячи человек, в том числе 25 пациентов одной из больниц, находящиеся в коме. Движение общественного транспорта было остановлено, зоопарк закрыт.
Жители должны были покинуть свои дома до 8 утра по местному времени. После этого правоохранители начали проверять, не остался ли кто-то в зоне проведения операции по обезвреживанию - в том числе на вертолете с воздуха, используя тепловизионную камеру.
Неразорвавшаяся 500-килограммовая бомба была обнаружена при строительных работах вблизи здания Европейского центробанка (ЕЦБ). Операция по обезвреживанию осложнялась тем, что взрыватели в бомбе были сильно деформированы.
Самая массовая эвакуация в Германии
В 2017 году из-за обезвреживания бомбы весом 1,8 тонны в северной части Франкфурта-на-Майне были эвакуированы 65 тысяч человек. Это стало самой массовой эвакуацией в Германии со времен Второй мировой войны.
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Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы времен войны эвакуированы тысячи людей
Для операции по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы,...
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