Во Франции загорелся один из крупнейших готических соборов страны, подозревают поджог

О пожаре стало известно в 7:44 (8:44 по московскому времени). В тушении приняли участие около ста пожарных. К 10:30 огонь удалось локализовать, так что он не разделил участь собора Парижской Богоматери, сильно пострадавшего во время пожара в 2019 году. Однако без потерь все же не обошлось: сгорел орган.

"Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушением", - заявил журналистам начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле.

Конструкции самого собора существенно не пострадали. Пожарные подтвердили, что основы сооружения огонь не затронул. Полицейские полностью оцепили квартал, чтобы не допустить скопления людей. В Нант отправились премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил в Twitter слова поддержки пожарным.

"После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержка нашим пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов", - написал глава государства.

Прокуратура Нанта начала расследование по факту пожара. Прокурор Пьер Сеннес заявил, что в соборе было зафиксировано три очага возгорания, что может говорить о намеренном поджоге. Один очаг обнаружили возле большого органа, два других - справа и слева от нефа, передает BFMTV.

Представитель национальной федерации пожарной службы Франции Александр Жуассар отметил, что сначала рассматривалась версия проблем с электричеством, но после обнаружения нескольких очагов возгорания стало "очевидно, что произошло нечто шокирующее", передает радиостанция France Bleu. Прокуратура Нанта завела дело о поджоге, расследование ведет судебная полиция.

Специалисты отметили, что нынешнее возгорание не стоит сравнивать ни с пожаром в Нотр-Даме, ни с пожаром 1972 года, в ходе которого серьезно пострадала крыша Нантского собора, и его пришлось закрыть на трехлетний ремонт. Тогда сгоревшие деревянные перекрытия заменили бетонными.

Кафедральный собор Нанта на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его. Это крупнейшая готическая церковь исторической Бретани.

