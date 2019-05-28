Во Франции задержан подозреваемый во взрыве и члены его семьи

Ранее в понедельник полиция задержала основного подозреваемого в совершении взрыва. Им оказался 24-летний выходец из Алжира, который живет в Лионе. Следом за ним были задержаны его родственники - мать, отец и младший брат. Сестра подозреваемого была вызвана на допрос, в отношении нее каких-либо мер пока не применялось.

Таким образом по этому делу в настоящий момент задержаны и помещены под стражу четыре человека.

Cейчас в доме, расположенном лионском пригороде Уллен, работает бригада саперов, которые проверяют квартиру на предмет наличия взрывчатки. На месте находятся более десятка полицейских машин, в том числе фургон криминалистов, а также вооруженные полицейские и кинологи с собаками.

Затем последует обыск, который будет проводиться в присутствии самого подозреваемого, который отказался сотрудничать со следствием и не раскрыл мотивы своего поступка. Стражи порядка намерены в первую очередь установить, действовал он в одиночку, или же ему помогали сообщники.

Напомним, взрыв, от которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 по московскому) к булочной и оставил там сумку, в которой находилось взрывное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.