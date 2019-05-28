Ранее в понедельник полиция задержала основного подозреваемого в совершении взрыва. Им оказался 24-летний выходец из Алжира, который живет в Лионе. Следом за ним были задержаны его родственники - мать, отец и младший брат. Сестра подозреваемого была вызвана на допрос, в отношении нее каких-либо мер пока не применялось.
Таким образом по этому делу в настоящий момент задержаны и помещены под стражу четыре человека.
Cейчас в доме, расположенном лионском пригороде Уллен, работает бригада саперов, которые проверяют квартиру на предмет наличия взрывчатки. На месте находятся более десятка полицейских машин, в том числе фургон криминалистов, а также вооруженные полицейские и кинологи с собаками.
Затем последует обыск, который будет проводиться в присутствии самого подозреваемого, который отказался сотрудничать со следствием и не раскрыл мотивы своего поступка. Стражи порядка намерены в первую очередь установить, действовал он в одиночку, или же ему помогали сообщники.
Напомним, взрыв, от которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 по московскому) к булочной и оставил там сумку, в которой находилось взрывное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.
Сербия привела вооруженые силы в полную боевую готовность (1)
ВС Сербии приведены в боевую готовность после того , как...
ФОТО: Зеленский побывал на передовой украинской армии в Донбассе (4)
Президент Украины Владимир Зеленский совершил...
Во Франции задержан подозреваемый во взрыве и члены его семьи
Во Франции задержали отца 24-летнего студента,...
Исследование: главные признаки отличия богачей от других людей
"У людей всегда было ощущение, что богачи — немного...
TOP новостей
Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия (57)
Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих...
Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI (104)
В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...
Квартира, как инвестиция: в худшем случае можно остаться без дома (1)
"Это отличная инвестиция!" – такие и им подобные...
В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице
С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...
В ЕС начинается дележ постов: семь сильных и слабых качеств Грибаускайте (82)
Лидеры Евросоюза (ЕС) во вторник начинают переговоры о...