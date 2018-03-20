Утром во вторник он был вызван на допрос в отделение полиции по делу о возможной финансовой поддержке его президентской кампании властями Ливии. По данным издания, Саркози может пробыть под арестом 48 часов. Экс-президент Франции заехал в Нантер после конференции в Дубае и перед встречей с английскими чиновниками.
Напомним, скандал вокруг возможной финансовой поддержки бывшего президента Франции со стороны ливийского диктатора Муамара Кадаффи разразился в марте 2012 года, когда французское интернет-издание Mediapart опубликовало обличающие документы. В них говорилось о том, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании французского политика. Саркози отреагировал на провокационную новость, пригрозив судом изданию Mediapart, которое назвал "лавочкой".
В рамках предварительного расследования в феврале 2013 года были проведены обыски у экс-главы МВД страны Клода Геана. Министр, который руководил предвыборной кампанией Саркози, комментируя новость о финансировании со стороны Ливии, заявил, что у Триполи не может быть тому доказательств. В апреле 2013 года было открыто уголовное дело.
В начале 2014 года французские СМИ обнародовали запись интервью на тот момент уже покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи, в котором он рассказывает, что Саркози обращался к нему за финансовой помощью, не называя конкретных сумм.
В ноябре 2016 года ливийский бизнесмен Зияд Таккедин рассказал, как передал "три чемодана денег" Саркози от Каддафи.
Скандал с передачей 50 миллионов евро серьезно подпортил репутацию экс-президента Франции. По мнению комментаторов, очевидно, именно это сыграло решающую роль в том, что Саркози не удалось в 2012 году остаться на своем посту на второй срок.
После ухода с поста президента Саркози - пожизненный член Конституционного совета Франции, а с ноября 2014 года - лидер ведущей оппозиционной партии Франции "Союз за народное движение".
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