Во Франции задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН РФ

Генпрокуратура РФ направит во Францию документы для экстрадиции Щетинина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

В России бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии СК, Щетинин и другие обвиняемые в 2015 году помогли государственному предприятию "НТЦ „Атлас“" выиграть контракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров во ФСИН на сумму более 160 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые нанесли ущерб российскому бюджету.

В октябре 2018 года по делу о злоупотреблениях в Центре связи ФСИН арестовали бывшего главу учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.