Во Франции задержали бывшего замглавы Центра связи ФСИН РФ

Бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин, объявленный в международный розыск, задержан во Франции по запросу России.
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Генпрокуратура РФ направит во Францию документы для экстрадиции Щетинина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

В России бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии СК, Щетинин и другие обвиняемые в 2015 году помогли государственному предприятию "НТЦ „Атлас“" выиграть контракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров во ФСИН на сумму более 160 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые нанесли ущерб российскому бюджету.

В октябре 2018 года по делу о злоупотреблениях в Центре связи ФСИН арестовали бывшего главу учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.

Медуза
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