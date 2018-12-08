В ходе возобновленных в субботу, 8 декабря, протестов "желтых жилетов" в Париже произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По ее данным, на Елисейских полях собрались около 1,5 тысячи человек. Некоторые демонстранты бросают в полицейских петарды и другие предметы. Правоохранители применили слезоточивый газ. По информации информагентство AFP, это произошло в одном из переулков в районе Триумфальной арки с целью сдержать сотни протестующих.

Спустя некоторое время после начала протеста в Париже премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что задержан 481 человек, при этом 211 из них находятся под стражей.

Ряд арестованных имели при себе маски, рогатки, молотки и булыжники. В полиции сообщали о задержаниях по подозрению присоединение к группе, "которая готовилась к применению насилия в отношении других людей или нанесению имущественного ущерба".

Во Франции усилены меры безопасности

Протесты проходят и в других городах Франции. Меры безопасности по всей стране усилены, задействованы около 89 тысяч полицейских, из них около 8 тысяч - в Париже. Закрыты ряд достопримечательностей во Франции, включая парижской Пантеон, Собор Парижской Богоматери, королевский дворец, Эйфелеву башню, Лувр.

Отменен или перенесен и ряд спортивных мероприятий, включая матчи футбольного чемпионата Франции. Впервые с начала протестов "желтых жилетов" в Париже может быть использована бронетехника. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер предостерег от действий "радикальных элементов и бунтарей".

Всего, по данным французских властей, на акции "желтых жилетов" по всей Франции вышли более 77 тысяч человек. Около 1000 участников протестов уже задержаны.

Протесты "желтых жилетов", начавшиеся из-за намерения властей ввести налог, который приведет к повышению цен на автомобильное топливо, продолжаются уже четвертую неделю. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.