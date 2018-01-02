Этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах.

За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны.

Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.