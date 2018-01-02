Этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах.
За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны.
Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.
Аятолла Хаменеи обвинил врагов Ирана в организации протестов
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил...
Глава МИД Турции надеется на спад потока беженцев в Европу
Ситуация в Сирии "значительно лучше", чем год назад,...
Украина: обнаружено тело пропавшей правозащитницы, в Киеве - протесты (4)
На Украине резонансное убийство правозащитницы...
Беспорядки в Иране: число погибших достигло 22, арестованы сотни (1)
Шестой день массовых акций протеста, которые...
Эксперты назвали 2017 год самым безопасным в истории авиации (1)
2017 год стал самым безопасным в истории авиации. Об этом...
TOP новостей
Темпы эмиграции из Литвы только ускоряются (164)
С момента восстановления независимости количество...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (21)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
В Литву приедет лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич (12)
3 января в Государственном молодежном театре Литвы...
Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (8)
В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...
Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)
После того как жители Литвы стали подавать заявки на...