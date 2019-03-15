Во Франции тысячи школьников и студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды

В пятницу на марши во многих городах Франции вышли тысячи школьников и студентов, выступающих в поддержку борьбы с изменением климата. Манифестации прошли в Париже, Бордо, Монпелье, Гавре и других городах страны, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Info.
Paryžius, Eliziejaus laukai
© Shutterstock

По данным радиостанции, в Нанте (департамент Атлантическая Луара) акция собрала около тысячи защитников окружающей среды. Манифестанты держали в руках плакаты "Планета тает", "Будем производить любовь, а не CO2", "Остановим загрязнение морей", "У планеты нет плана Б". Аналогичные протесты прошли и в городах других департаментов.

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В Париже на манифестацию собрались несколько сотен человек. Акция состоялась на площади перед Пантеоном в Латинском квартале, где сосредоточено наибольшее количество учебных и научных заведений Парижа.

По данным французских СМИ, около ста студентов заблокировали утром вход в штаб квартиру банка Societe Generale в деловом квартале Дефанс, выразив недовольство тем, что банк финансирует проекты, которые связаны с загрязнением окружающей среды.

"Банки пачкают наше будущее", - было написано на их плакатах. Некоторые манифестанты призывали сотрудников организации не идти на работу, а присоединиться к демонстрации.

Во Франции запланировано около сотни различных акций в защиту окружающей среды. В пятницу с 16:00 во всех лицеях страны проходят дебаты по проблемам изменения климата.

NEWSru.com
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