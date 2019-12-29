Во Франции более 10 тысяч человек в субботу, 28 декабря, приняли участие в акциях протеста против запланированной пенсионной реформы. По данным полиции, в Париже на улицы вышли 2400 человек, включая 800 участников протестного движения "желтых жилетов". В результате стычек между полицией и демонстрантами были задержаны шесть человек. Акции протеста также прошли в Ренне, Тулузе и других городах.
Кроме того, в стране продолжается забастовка работников общественного транспорта. В субботу во Франции отменили рейсы половины скоростных поездов. В Париже были закрыты шесть линий метро. В воскресенье ожидается, что не будут работать 13 из 16 линий столичной подземки. При этом парижская транспортная компания RATP объявила, что в понедельник ситуация "значительно улучшится".
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен заменить существующие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы универсальной системой начисления пунктов. Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Кроме того, власти намерены увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, что вызывает особые споры. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января. Однако профсоюзы надеются, что президент Макрон объявит о смягчении реформ в своем традиционном новогоднем телеобращении.
Уходящий год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В США в 2019 году произошло наибольшее число массовых...
"Нафтогаз Украины" и "Газпром" до сих пор не согласовали тексты договоров (3)
Переговоры России и Украины по газу продолжаются в...
В Стамбуле демонстранты потребовали от России "убираться из Сирии" (22)
Несколько сотен демонстрантов провели в субботу акцию...
Во Франции тысячи людей выступили против пенсионной реформы (3)
В Париже , Ренне, Тулузе и других городах на улицы вышли...
TOP новостей
Какие перемены ждут жителей Литвы: с Нового года меняются налоги (113)
Информационное агентство ELTA представляет жителям...
Литва 2020: что год бюджетный нам готовит? (2)
Подвести итоги года и заглянуть, как он аукнется в...
Кто в Литве бедствует: каков реальный портрет нуждающихся (62)
" Продовольственный банк " начал раздачу последних в...
Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат (36)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что все...
Нийоле Ожелите: вижу одного человека, у которого есть потенциал стать лидером в Литве (90)
Подписант Акта о независимости Литвы Нийоле Ожелите...