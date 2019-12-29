Во Франции более 10 тысяч человек в субботу, 28 декабря, приняли участие в акциях протеста против запланированной пенсионной реформы. По данным полиции, в Париже на улицы вышли 2400 человек, включая 800 участников протестного движения "желтых жилетов". В результате стычек между полицией и демонстрантами были задержаны шесть человек. Акции протеста также прошли в Ренне, Тулузе и других городах.

Кроме того, в стране продолжается забастовка работников общественного транспорта. В субботу во Франции отменили рейсы половины скоростных поездов. В Париже были закрыты шесть линий метро. В воскресенье ожидается, что не будут работать 13 из 16 линий столичной подземки. При этом парижская транспортная компания RATP объявила, что в понедельник ситуация "значительно улучшится".

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен заменить существующие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы универсальной системой начисления пунктов. Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Кроме того, власти намерены увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, что вызывает особые споры. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января. Однако профсоюзы надеются, что президент Макрон объявит о смягчении реформ в своем традиционном новогоднем телеобращении.