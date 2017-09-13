Во Франции сотни тысяч человек вышли во вторник, 12 сентября, на улицы в знак протеста против масштабной реформы рынка труда, инициированной президентом Эмманюэлем Макроном. МВД страны оценило число демонстрантов почти в 223 тысячи, организаторы акций из профсоюза Всеобщей конфедерации труда (CGT) называли цифру в 500 тысяч.

Преобразования на рынке труда — первая крупная реформа, которую Макрон надеется реализовать во исполнение своих предвыборных обещаний. Она должна предоставить компаниям больше свобод в сфере трудового законодательства.

В частности, предполагается установить верхнюю границу компенсаций за неправомерное увольнение и объединить различные организации, представляющие интересы работающих по найму. Критики реформы опасаются, что она ограничит права работников.

Акции протеста по всей стране

Всеобщая конфедерация труда запланировала на вторник почти 200 акций протеста по всей стране. Демонстрации прошли в крупных городах — Париже, Марселе, Лионе, на юге страны — в Тулузе, Бордо, Ницце, а также на севере — в Ренне и Гавре. Стачки провели сотрудники крупной транспортной компании SNCF, однако к серьезным сбоям в движении железнодорожного транспорта они не привели.

Столкновения с полицией в Париже

Как передает агентство dpa, в Париже на демонстрацию вышли около 24 тысяч человек. Митингующие забросали правоохранителей камнями и другими предметами, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. В МВД сообщили, что 13 человек задержаны.

К акциям присоединились также политики, включая лидера независимого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и социалиста Бенуа Амона.

Безработица во Франции уже много лет остается на высоком уровне. По данным Евростата, в июне доля безработных составляла 9,6 процента, что соответствует 3,48 миллиона человек.