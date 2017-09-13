Во Франции сотни тысяч человек вышли во вторник, 12 сентября, на улицы в знак протеста против масштабной реформы рынка труда, инициированной президентом Эмманюэлем Макроном. МВД страны оценило число демонстрантов почти в 223 тысячи, организаторы акций из профсоюза Всеобщей конфедерации труда (CGT) называли цифру в 500 тысяч.
Преобразования на рынке труда — первая крупная реформа, которую Макрон надеется реализовать во исполнение своих предвыборных обещаний. Она должна предоставить компаниям больше свобод в сфере трудового законодательства.
В частности, предполагается установить верхнюю границу компенсаций за неправомерное увольнение и объединить различные организации, представляющие интересы работающих по найму. Критики реформы опасаются, что она ограничит права работников.
Акции протеста по всей стране
Всеобщая конфедерация труда запланировала на вторник почти 200 акций протеста по всей стране. Демонстрации прошли в крупных городах — Париже, Марселе, Лионе, на юге страны — в Тулузе, Бордо, Ницце, а также на севере — в Ренне и Гавре. Стачки провели сотрудники крупной транспортной компании SNCF, однако к серьезным сбоям в движении железнодорожного транспорта они не привели.
Столкновения с полицией в Париже
Как передает агентство dpa, в Париже на демонстрацию вышли около 24 тысяч человек. Митингующие забросали правоохранителей камнями и другими предметами, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы. В МВД сообщили, что 13 человек задержаны.
К акциям присоединились также политики, включая лидера независимого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и социалиста Бенуа Амона.
Безработица во Франции уже много лет остается на высоком уровне. По данным Евростата, в июне доля безработных составляла 9,6 процента, что соответствует 3,48 миллиона человек.
Программная речь главы Еврокомиссии: Без Турции и "двухскоростной Европы"
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду...
Израиль выступил за создание курдского государства
Израиль поддерживает стремление курдского народа...
СМИ Британии: Путин намеревается поссорить Европу и США (9)
Британские СМИ делают предположение о том, что...
В Латвии русскоязычные СМИ обвинили в нагнетании паники перед учениями "Запад-2017" (9)
Министерство обороны Латвии ожидает, что во время...
Во Франции прошли массовые демонстрации против трудовой реформы (2)
Митинги против реформирования трудового...
TOP новостей
Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС (12)
Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение...
Принято новое решение в связи с ценами на отопление и горячую воду (6)
13 сентября правительство Литвы решило предложить...
Карбаускис обещает молодым семьям по 13 000 евро на покупку жилья (5)
Правящие обещают, что бюджет в следующем году будет...
Глава Еврокомиссии обещает уделить особое внимание странам Балтии (56)
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду...
Что ждет коалицию? Соцдемы подготовили план работы в оппозиции
DELFI удалось получить документ под названием "План...