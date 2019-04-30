Четверо мужчин были задержаны в Париже при подготовке к теракту, который должен был быть направлен против правоохранительных органов, сообщает агентство AFP в понедельник, 29 апреля. По данным следствия, полиции удалось предотвратить атаку незадолго до ее проведения. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер сообщает в этой связи о готовящемся теракте "экстремальной жестокости".
Один из задержанных — уже известный полиции 17-летний житель Франции — в 15-летнем возрасте пытался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке "Исламское государство". Остальные задержанные также были ранее осуждены за различные правонарушения.
В ноябре 2015 года девять террористов во Франции застрелили 130 и ранили более 350 человек. Ответственность за произошедшее впоследствии взяло на себя "Исламское государство". Парижский теракт стал самым крупным из когда-либо совершенных во Франции. В январе этого года в Бельгии был задержан мужчина, снабдивший террористов автоматами Калашникова.
Во Франции предотвращен теракт "экстремальной жестокости"
Четверо мужчин были задержаны в Париже накануне...
В США арестован бывший военный, готовивший взрывы в Калифорнии (1)
В США арестован 26-летний бывший военнослужащий Марк...
Сценарий армагеддона: начались учения по подготовке к столкновению Земли с астероидом
НАСА, Европейское космическое агентство (ЕКА) и их...
Император Японии впервые за 200 лет отрекается от престола
Император Японии Акихито во вторник отрекается от...
В Грузию не пустили колонну российских байкеров (6)
Российские байкеры были остановлены на пропускном...
TOP новостей
Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых граждан
Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых...
Минск отклонил предложение премьера Литвы по БелАЭС (15)
Беларусь отклонила предложение литовского...
Министр обещает до 400 дополнительных мест для литовских детей в Вильнюсском районе (2)
В следующем году министр образования, науки и спорта...
Перемен не ожидается: прогнозируют еще один солнечный день без осадков
Несмотря на то, что в понедельник было солнечно, было...
Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы (217)
Кремль не ожидает приезда зарубежных лидеров на...