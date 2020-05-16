Во Франции пойман находившийся в розыске фигурант дела о геноциде в Руанде Фелисьен Кабуга. Он был задержан утром в субботу, 16 мая, в окрестностях Парижа, сообщили прокуратура и полиция Франции.
84-летний Кабуга жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Он является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его считают финансовым спонсором геноцида народа тутси. Он - тесть бывшего министра планирования Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.
Кабуга обвиняется в создании формирований "Интерахамве" - вооруженных отрядов хуту, на которые возлагается главная ответственность за истребление народа тутси в 1994 году. В отношении Фелисьена Кабуги был выдан международный ордер на арест.
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