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В парижской больнице Некер два дня назад умерла от последствий коронавирусной инфекции 16-летняя девушка из департамента Эсон, сообщило в пятницу Международное французское радио.
Koronavirusas Ispanijoje
Koronavirusas Ispanijoje
© AFP / Scanpix

Она стала первой несовершеннолетней жертвой Covid-19 во Франции. У девушки не было никаких проблем со здоровьем. "Пора перестать думать, что этот вирус опасен лишь для пожилых людей", - заявили родные девушки.

На прошлой неделе у школьницы появился небольшой кашель, который она лечила сиропом, травами и ингаляциями. В субботу Жюли начала испытывать трудности с дыханием. "Небольшие. Ей было тяжело перевести дух", - рассказала Сабин, мать Жюли в интервью AFP.

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Мать отвезла Жюли к врачу. Терапевт констатировал "значительную дыхательную недостаточность". Прямо в кабинет он вызвал бригаду скорой помощи, но приехали пожарные (во Франции первую медпомощь оказывают и пожарные, чаще всего при несчастных случаях).

Девушку доставили в ближайшую больницу в коммуне Лонжюмо в департаменте Эсон, где её протестировали на коронавирус, после чего перевезли в парижскую детскую больницу Некер, где тест показал положительный результат. За несколько часов до гибели 16-летняя Жюли стала жаловаться на боли в сердце.

Два последних теста на Covid-19 оказались отрицательными. Родные вздохнули с облегчением. Медсестры перестали приходить в палату к Жюли в защитных костюмах. Сабин уехала домой, пообещав вернуться на следующее утро.

Поздно вечером женщине перезвонили из больницы Некер и сообщили, что первый тест, сделанный в больнице Лонжюмо, дал положительный результат, а состояние Жюли ухудшилось и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Застать дочь живой Сабин не успела. В больницу она около часа ночи приехала вместе со своей второй дочерью Манон, когда Жюли уже умерла. Врачи объяснили Сабин и Манон, что Жюли они видят в последний раз, ее тело перевезут в морг, а через несколько дней похоронят в закрытом гробу. Вещи Жюли забрать не разрешили. Сабин удалось сохранить лишь крестильную цепочку и браслет.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон заявил вечером в четверг, что школьница стала жертвой тяжелой формы вируса, которая крайне редко бывает у молодых людей.

NEWSru.com
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