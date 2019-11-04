Во Франции опрокинулся международный автобус Flixbus: пострадали 33 пассажира

По его данным, следовавший по маршруту Париж — Лондон автобус компании Flixbus слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся возле города Эстре-Деньекур (департамент Сомма, север страны) в 11. 50.
Отмечается, что 29 человек получили легкие травмы, ранения четверых оцениваются как серьезные. Среди пострадавших есть иностранцы. Прибывшие на место спасательные службы оказали необходимую первую помощь.
Граждане РФ в аварии автобуса во Франции не пострадали, сообщило российское посольство. Об этом дипломаты сообщили в твиттере, ссылаясь на информацию жандармерии департамента Сомм, где произошло ДТП.
Ранее французский информационный портал Courrier picard сообщил, что граждане России пострадали в воскресенье в результате аварии с участием междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Париж-Лондон.
Un car Flixbus reliant Paris à Londres se renverse sur l’A1, le trafic est perturbé https://t.co/ql2xsOSgYH pic.twitter.com/VoK6XiHMta— LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) November 3, 2019
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