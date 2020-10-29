Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы

После нападения предполагаемого исламиста в Ницце, в результате которого погибли три человека, Франция объявила высший уровень террористической угрозы. Как заявил в четверг, 29 октября, в Париже премьер-министр Жан Кастекс, этот режим распространяется на территорию всей страны. Кастекс назвал преступление в Ницце "трусливым и варварским актом, который поверг всю страну в траур".

Ранее в четверг в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце погибли три человека, еще шесть ранены. Согласно источникам в полиции, одна женщина была обезглавлена.

При задержании нападавший прололжал кричать "Аллах акбар"

Согласно сообщениям, злоумышленник утром ворвался в базилику и набросился с ножом и криками "Аллах акбар" на посетителей. По данным газеты Le Figaro, одна женщина была убита в самом здании церкви, еще одна - в кафе рядом с ней, где она хотела спрятаться от нападавшего. Третий погибший - мужчина.

Нападавшего удалось задержать. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, при задержании мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен в больницу. Эстрози сказал, что он продолжал выкрикивать "Аллах акбар!" даже после задержания.

Нападения в Авиньоне и в Саудовской Аравии

Между тем в Авиньоне в четврег полиция застрелила человека, который угрожал прохожим ножом и выкрикивал "Аллаху акбар!", а в Саудовской Аравии в городе Джидда совершено нападение на охранника французского консульства. Согласно сообщениям, охранник был ранен, но его жизнь вне опасности.