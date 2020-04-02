Во Франции обвинили США в перекупке заказанных в КНР защитных масок

Французский регион Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавший от пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2, обвинил США в том, что они перекупают заказанные французами в Китае срочно необходимые защитные маски. Глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер заявил, что американцы перекупают маски буквально "на взлетной полосе" в КНР. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо выше цены нашего заказа", - сказал Роттнер в интервью медиакомпании RTL в четверг, 2 апреля.
"Мы должны бороться", - подчеркнул глава региона, в состав которого входят Эльзас, Лотарингия и Шампань-Арденны. Он не уточнил, сколько масок США перекупили у французов. Правительство в Париже пока не подтвердило обвинения, выдвинутые Жаном Роттнером. На фоне пандемии коронавируса Франция заказала в КНР миллиард защитных масок. Президент страны Эмманюэль Макрон намерен также до конца года нарастить производство масок в самой Франции.
Согласно официальным данным, в регионе Гранд-Эст от вызываемой коронавирусом атипичной пневмонии COVID-19 скончались уже 1585 человек. В этих данных впервые учитываются и 570 человек, умерших в домах для престарелых. Во всей Франции, по данным Минздрава страны, от COVID-19 умерли более 4000 человек. Эти данные, однако, учитывают лишь летальные случаи в больницах.
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