Во Франции начато следствие по жалобе Навальных на "Ив Роше"

Прокуратура французского города Ван (департамент Морбиан) начала предварительное следствие по делу против косметической компании "Ив Роше" после получения жалобы российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега "о заведомо ложном доносе". Об этом агентство AFP сообщило в четверг, 28 марта, со ссылкой на представителей прокуратуры.

"Ведется расследование. Судебный следователь назначен 5 февраля 2019 года", - пояснили в госоргане.

Задача - выявить виновных в "ложном доносе" на Навальных

В "Ив Роше" на запрос агентства не ответили. Согласно адвокатам основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и его брата Олега Навального - Уильяма Бурдона и Амели Лефевр - жалоба, а также гражданский иск были направлены в прокуратуру в июне 2018 года.

По словам Будрона и Лефевр, приговор Навальным по делу "Ив Роше" был вынесен в результате "абсолютно бездоказательной процедуры".

Юристы ожидают, что в результате следственных мероприятий бретонских госорганов удастся выявить всех причастных к "происхождению заведомо ложного доноса".

"Цены были конкурентоспособными"

По версии Следственного комитета РФ, "Главподписка" оказывала российской дочке производителя косметики "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего французской компании был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

Как представитель "Ив Роше" сообщил AFP в 2014 году, компания провела внутренний аудит, который позволил ей установить, что цены, определенные "Главным подписным агентством" ("Главподпиской") Навальных, были конкурентоспособными, следовательно "никакого финансового ущерба нанесено не было".

Дело "Ив Роше"

Следственный комитет РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. Впоследствии он отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и даже не был вызван в суд в качестве свидетеля.

Навальным были предъявлены обвинения в "мошенничестве" и легализации денежных средств, полученных "преступным путем". 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорён к 3,5 годам условно, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. ЕСПЧ присудил выплатить Алексею и Олегу Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.