На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двух детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на Le Parisien.
© Reuters / Scanpix

Инцидент произошел на железнодорожной станции города Нуайон в департаменте Уаз. Точно известно, что погибшие - местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет.

Данные о четвертой жертве разнятся. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал. Издание CourrierPicard утверждает, что женщину и детей убил глава семьи, а затем покончил с собой.

Место происшествия оцеплено, по периметру выставлена вооруженная охрана.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Большинство каталонцев сочло референдум об отделении незаконным

56 процентов участников соцопроса убеждены, что...

Во Франции на вокзале расстреляли семью с детьми (1)

На севере Франции неизвестные застрелили четырех...

Меркель сравнила Крым с ГДР, отделенной от Западной Германии (62)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель , комментируя вопрос о...

Поезд с Саакашвили не доехал до Украины (34)

Попытка экс-губернатора Одесской области Михаила...

Меркель предложила посредничество в разрешении кризиса вокруг КНДР (8)

Ангела Меркель считает, что Германия и Европа должны...

TOP новостей

Карьеру в Москве семья променяла на бизнес в Клайпеде: что из этого получилось (187)

Супруги из Москвы оставили успешную карьеру в столице...

Что делать, чтобы из Литвы не уезжала способная молодежь (71)

Лидерство страны в мире, конкурентоспособность на...

Президент Литвы парламенту: нужны реальные перемены, а не имитация реформ (99)

Нужны реальные перемены, а не имитация реформ, сказала...

Парламент Литвы собрался на первое заседание осенней сессии (10)

Парламент Литвы собрался на первое заседание осенней...

Суд разрешил на месяц взять под стражу задержанного на границе с Россией мужчину без документов (33)

9 сентября на у литовско-российской границы литовские...