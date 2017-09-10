Инцидент произошел на железнодорожной станции города Нуайон в департаменте Уаз. Точно известно, что погибшие - местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет.
Данные о четвертой жертве разнятся. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал. Издание CourrierPicard утверждает, что женщину и детей убил глава семьи, а затем покончил с собой.
Место происшествия оцеплено, по периметру выставлена вооруженная охрана.
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