Французская полиция задержала более 200 участников манифестаций "желтых жилетов", собравшихся в субботу, 22 ноября, на шестую по счету акцию протеста. 81 человек был заключен под стражу, среди них – один из руководителей движения Эрик Друэ. Именно он призывал к проведению новых манифестаций. По данным полиции Парижа, только во французской столице сотрудники правоохранительных органов задержали 142 человека. Для разгона участников были применены водометы и слезоточивый газ.

Согласно информации министерства внутренних дел Франции, шестая акция протеста собрала гораздо меньше участников. По официальным данным на манифестации вышли около 39 тысяч человек, из них две тысячи – в Париже. В прошлую субботу, 15 декабря, по информации МВД, в акции "желтых жилетов" участвовали 66 тысяч жителей страны.

Акции протеста начались с недовольства налогом на топливо

"Желтые жилеты" впервые вышли на улицы Франции 17 ноября. Многотысячные акции протеста начались с недовольства намерением властей страны ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Кроме того, одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать против правительственных реформ и президента Франции Эмманюэля Макрона.

10 декабря глава государства пошел на уступки и выступил с обращением к нации, пообещав увеличить минимальную заработную плату на 100 евро. Макрон заявил, что в 2019 году не повысится уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Кроме того, оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами, добавил глава государства.