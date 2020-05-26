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Мари Ко возглавила мэрию небольшого города Тиюа-ле-Маршенн с населением около 600 человек, передает RTVI. Об этом 25 мая сообщает AFP.
Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер
© A.Didžgalvio nuotr.

Впервые в истории Франции мэром города стала женщина-трансгендер. Муниципальные выборы там прошли в марте и принесли победу списку «Решая Вместе», по которому баллотировалась и Мари Ко. Мэр Тиюа-ле-Маршенн избирается не гражданами напрямую, а членами совета коммуны. За нее проголосовали 14 человек из 15, один воздержался.

По ее словам, жители города проголосовали за нее, потому что они поддерживают развитие сельского хозяйства и местной экономики, а также выступают за сохранение окружающей среды. Это входит в ее программу.

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«Жители коммуны не голосовали ни за меня, ни против меня, потому что я трансгендер. Они проголосовали за программу и ценности. Моя мечта — это построить образцовый город, продемонстрировать, что обычные граждане могут сделать то, чего не может правительство», — сказала Ко.

Cоосновательница национальной ассоциации трансгендеров Стефани Нико заявила, что выборы в Тиюа-ле-Маршенн показали, что французы становятся более прогрессивными и голосуют, исходя из достоинств индивидуума, а не гендерной принадлежности.

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