Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

От последствий штормового ветра во Франции погибли не менее двух человек. Отрезан доступ на несколько горнолыжных станций. Около 2000 человек работают над восстановлением электроснабжения.
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Около 40 000 французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis в субботу, 14 декабря. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.

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Около 2000 специалистов работают над устранением проблемы. К вечеру электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.

Сотни людей эвакуированы

По данным местных СМИ, не менее двух человек в Новой Аквитании погибли от последствий непогоды. Еще пятеро пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.
Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.

Deutsche Welle

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