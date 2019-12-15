Во Франции десятки тысяч домов остались без электричества из-за непогоды

Около 40 000 французских домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормовых ветров. Затронуты регионы Новая Аквитания, Нормандия и Окситания, заявили представители компании-поставщика Enedis в субботу, 14 декабря. В 11 департаментах сохраняется повышенный - оранжевый - уровень опасности.
#Tempête de vent 💨 Nos 2 000 techniciens restent mobilisés pour venir en aide aux 25 000 foyers encore privés d’électricité principalement en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Normandie suite aux vents violents. #ServicePublic pic.twitter.com/zKFOS7IPKt— Enedis (@enedis) 14 декабря 2019 г.
Около 2000 специалистов работают над устранением проблемы. К вечеру электроснабжение удалось восстановить в 15 000 пострадавших домохозяйств.
Сотни людей эвакуированы
По данным местных СМИ, не менее двух человек в Новой Аквитании погибли от последствий непогоды. Еще пятеро пострадали от деревьев, упавших на автомобили. Власти эвакуировали около 600 человек из департамента Ланды еще 13 декабря в качестве меры предосторожности.
Кроме того, оползни и наводнения временно отрезали доступ к горнолыжным станциям на курортах Гуретт и Артуст в департаменте Атлантические Пиренеи. В некоторых районах вода поднимается на 30 см в час, отмечают метеорологи.
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