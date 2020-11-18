"Мы преодолеваем этим вечером порог в два миллиона случаев во Франции", - сказал Жером Саломон. Он отметил, что количество новых случаев, выявляемых за сутки, снижается уже несколько дней.
За последние 24 часа в стране госпитализировали 33,5 тыс. пациентов с коронавирусом, 437 человек умерли в больницах. Общее число смертей от коронавируса в стране теперь составляет 46,2 тысячи, передает "Интерфакс".
По словам Жерома Саломона, пандемия может подорвать психическое здоровье нации. С конца сентября до начала ноября удвоилось число людей, страдающих во Франции от депрессии. Саломон советует при первых признаках такого психического расстройства (нарушении сна, чувстве раздражения, беспокойства, состоянии уныния, проблемах с концентрацией внимания, потере аппетита, упадке сил, злоупотреблении алкоголем и курением) обращаться к специалистам.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс 12 ноября заявил, что режим изоляции, введенный во Франции с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще минимум две недели.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (99)
Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...
За сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев COVID-19, скончались 24 человека (18)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1935 новых случаев...
Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (102)
В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...
ВРИО главы Минздрава: предложим продлить карантин (1)
ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что...
Ландсбергис: Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике (24)
Литве не требуются радикальные изменения во внешней...