Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

В частности, указано, что водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.
"Двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Предварительно, двое из пострадавших в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. По словам источника телеканала в полиции, это произошло после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.
Как уточнили французские СМИ, подозреваемый управлял машиной Audi A3. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.
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