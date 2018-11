Результаты выборов губернатора штата и сенатора от Флориды пока не были официально объявлены. Похожая ситуация складывается с выборами губернатора Джорджии и сенатора от Аризоны.

В сенатской гонке республиканец, бывший губернатор штата Рик Скотт опередил своего оппонента, нынешнего сенатора-демократа Билла Нельсона всего на 0,15% (около 12,5 тысяч голосов).

Нельсон заявил, что его штаб сделает все возможное для проверки процедуры подсчета бюллетеней. Он предположил, что выиграл бы выборы в случае, если бы избирательные комиссии посчитали "каждый законный бюллетень", поданный в пользу демократа. Рик Скотт, в свою очередь, пообещал, что "не позволит аморальным либералам украсть эти выборы".

Согласно неофициальным результатам губернаторских выборов, республиканец Рон Десантис опередил своего соперника, демократа Эндрю Гиллума всего на 0,41% (33,7 тысяч голосов).

Президент Трамп обвинил представителей демократов в избиркомах округов Броуард и Палм-Бич в коррумпированности, не представив никаких доказательств.

Trying to STEAL two big elections in Florida! We are watching closely!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ноября 2018 г.