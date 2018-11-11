Результаты выборов губернатора штата и сенатора от Флориды пока не были официально объявлены. Похожая ситуация складывается с выборами губернатора Джорджии и сенатора от Аризоны.
В сенатской гонке республиканец, бывший губернатор штата Рик Скотт опередил своего оппонента, нынешнего сенатора-демократа Билла Нельсона всего на 0,15% (около 12,5 тысяч голосов).
Нельсон заявил, что его штаб сделает все возможное для проверки процедуры подсчета бюллетеней. Он предположил, что выиграл бы выборы в случае, если бы избирательные комиссии посчитали "каждый законный бюллетень", поданный в пользу демократа. Рик Скотт, в свою очередь, пообещал, что "не позволит аморальным либералам украсть эти выборы".
Согласно неофициальным результатам губернаторских выборов, республиканец Рон Десантис опередил своего соперника, демократа Эндрю Гиллума всего на 0,41% (33,7 тысяч голосов).
Президент Трамп обвинил представителей демократов в избиркомах округов Броуард и Палм-Бич в коррумпированности, не представив никаких доказательств.
Trying to STEAL two big elections in Florida! We are watching closely!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 ноября 2018 г.
"(Они) пытаются УКРАСТЬ (результаты) двух важных выборов во Флориде! Мы внимательно следим за происходящим", - написал Трамп в Твиттере в субботу из Парижа.
Рик Скотт подал судебные иски против представителей демократов в избиркомах обоих округов. Он обвинил их в нарушении избирательного права и потребовал дать ему доступ к информации о результатах голосования за его соперника.
Еще один иск в федеральный суд подал сенатор Нельсон. Он просит, чтобы в результатах голосования были отражены дополнительные и открепительные бюллетени. Члены избиркомов признали часть этих бюллетеней недействительными, сославшись на несовпадения в подписях избирателей.
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