Во Флориде при крушении самолета погибли пять человек

Как отмечается, самолет Cessna 340 разбился сразу после того, как поднялся в воздух, неподалеку от взлетной полосы. Причина крушения пока не установлена.

Погибли пять человек, среди них 70-летний пилот, две его дочери, зять и друг семьи.

Агентство подчеркивает, что семья направлялась на празднование Рождества.

"Это в любом случае трагедия, но намного хуже, когда это происходит в канун Рождества", — сказал шериф Грэди Джадд.

Власти начали расследование инцидента.