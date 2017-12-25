Во Флориде при крушении самолета погибли пять человек

В американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета погибли пять человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
© AP / Scanpix

Как отмечается, самолет Cessna 340 разбился сразу после того, как поднялся в воздух, неподалеку от взлетной полосы. Причина крушения пока не установлена.

Погибли пять человек, среди них 70-летний пилот, две его дочери, зять и друг семьи.

Агентство подчеркивает, что семья направлялась на празднование Рождества.

"Это в любом случае трагедия, но намного хуже, когда это происходит в канун Рождества", — сказал шериф Грэди Джадд.

Власти начали расследование инцидента.

Gazeta.ru
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