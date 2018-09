Запрет распространяется на четыре улицы исторического центра, популярные среди туристов, - Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна. В этом районе теперь нельзя употреблять пищу, сидя на тротуарах, лестницах, рядом с магазинами и жилыми домами.

Правило действует во временном промежутке с 12 до 15 часов, а также с 18 до 22 часов. В эти периоды здесь больше всего туристов, а автомобили зачастую стоят в пробках. Распоряжение было введено до 6 января 2019 года, потом власти примут решение о его продлении или отмене.

Магазины региона, по приказу муниципалитета, должны будут повесить специальные разъяснительные плакаты для флорентийцев и гостей города. На них на итальянском и английском языках напишут о новом запрете.

Целью принятого решения является как борьба с создающими препятствия для передвижения по городу толпами жующих туристов, так и сокращение количества мусора, которые коммунальные службы вынуждены ежедневно вывозить из исторического центра. Мэр Флоренции Дарио Нарделла объяснил, что это не карательные санкции, а сдерживающая мера, призванная заставить уважать город.

Da domani parte l’ordinanza per la vivibilità e il decoro in #ViaDeNeri. Non è una misura punitiva ma un deterrente concreto, per il rispetto della città. Solo chi ama Firenze merita Firenze. #EnjoyRespectFirenze https://t.co/Plm3lFsM7T pic.twitter.com/IcbUFYTU8Q— Dario Nardella (@DarioNardella) 3 сентября 2018 г.