Запрет распространяется на четыре улицы исторического центра, популярные среди туристов, - Виа де Нери, Пьяццале-дельи-Уффици, Пьяцца дель Грано и Виа делла Нинна. В этом районе теперь нельзя употреблять пищу, сидя на тротуарах, лестницах, рядом с магазинами и жилыми домами.

Правило действует во временном промежутке с 12 до 15 часов, а также с 18 до 22 часов. В эти периоды здесь больше всего туристов, а автомобили зачастую стоят в пробках. Распоряжение было введено до 6 января 2019 года, потом власти примут решение о его продлении или отмене.

Магазины региона, по приказу муниципалитета, должны будут повесить специальные разъяснительные плакаты для флорентийцев и гостей города. На них на итальянском и английском языках напишут о новом запрете.

Целью принятого решения является как борьба с создающими препятствия для передвижения по городу толпами жующих туристов, так и сокращение количества мусора, которые коммунальные службы вынуждены ежедневно вывозить из исторического центра. Мэр Флоренции Дарио Нарделла объяснил, что это не карательные санкции, а сдерживающая мера, призванная заставить уважать город.

Da domani parte l’ordinanza per la vivibilità e il decoro in #ViaDeNeri. Non è una misura punitiva ma un deterrente concreto, per il rispetto della città. Solo chi ama Firenze merita Firenze. #EnjoyRespectFirenze https://t.co/Plm3lFsM7T pic.twitter.com/IcbUFYTU8Q— Dario Nardella (@DarioNardella) 3 сентября 2018 г.

Флоренция известна своими ресторанами с изысканной кухней. Газета The Telegraph сообщает, что местным заведениям надоели туристы, которые из-за отсутствия в городе достаточного количества скамеек вынуждены были поглощать еду, сидя на бордюрах и тротуарах.

Флоренция является административным центром региона Тоскана, в городе проживают 382 тысячи человек. Флоренция внесла большой вклад в развитие мировой культуры, с этим городом связаны имена Леонардо да Винчи, Микеланджело, Донателло, Никколо Макиавелли, Данте, Галилея.

Во Флоренции находятся всемирно известные памятники - собор Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо), базилики Санта-Мария-Новелла, Сан-Лоренцо, Санта-Кроче, Санта-Тринита, церковь Сантиссима-Аннунциата. Здесь расположен один из самых старых музеев в Европе - галерея Уффици. Число туристов, посещающих Флоренцию, резко возросло - с восьми миллионов в 2012-м до более 10 миллионов в прошлом году.

В других городах Италии власти также ищут способ оградить известные памятники культуры от "варварских" орд туристов, отмечает The Daily Mail. Так, в прошлом году мэрия столицы страны Рима запретили туристам купаться в исторических фонтанах, в том числе в фонтане Треви, сидеть на частях фонтанов или взбираться на них, а также употреблять пищу рядом с ними и бросать мусор. Штраф для нарушителей предусмотрен от 40 до 240 евро. Новые правила распространяются на летний период - до 31 октября.

В Венеции этой весной начали тестировать турникеты на подходах к достопримечательностям, чтобы контролировать туристические потоки.