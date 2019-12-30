Калюлайд выступает за создание единой языковой среды в эстонских школах, однако, вопреки её призывам, за 2019 год этого не произошло.
Во время интервью журналист вспомнил заявление эстонского политика Хелир-Валдора Сеэдера, что тот ни за что не хотел бы, чтобы его дети учились с русскими. Журналист спросил Калюляйд, согласилась ли бы она отдать своих детей в школу с русскими детьми. Она указала, что не спрашивала у своих детей на каком языке говорят их одноклассники дома, но выразила уверенность, что в их классе есть дети из смешанных семей.
“Мои внуки вообще ходят в русский детсад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше – два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство”, - сказала президент Эстонии.
Она отметила, что всё чаще встречает русскоязычные семьи, которые решают отдать детей в эстонские школы - они хотят “чтобы наши дети росли вместе, независимо от того, какой язык для них родной”.
По мнению президента Эстонии, государство должно делать всё возможное, чтобы родители в этом решении чувствовали поддержку. Например, в виде группы продленного дня. В то же время в тех местах, где много детей из русских семей, необходимо ввести в школах углубленное изучение русского языка, литературы и культуры.
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