Позднее председатель регионального отделения партии "Родина" Константин Кнырик сообщил ТАСС, что Брежнев скончался в результате инфаркта. "Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт", — заявил он.
Во время своей политической карьеры Андрей Брежнев неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Кроме того, он баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.
В 2004—2014 годах был членом КПРФ. С 2016 года являлся членом партии "Родина".
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